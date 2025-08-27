Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: сооружается монтажная камера для проходки тоннеля до "Гольяново"
11:14 27.08.2025
Ефимов: сооружается монтажная камера для проходки тоннеля до "Гольяново"
Ефимов: сооружается монтажная камера для проходки тоннеля до "Гольяново"
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Начато сооружение монтажной камеры для старта двух тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые выполнят проходку перегонных тоннелей от станции "Щелковская" до будущей станции "Гольяново", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Гольяново" возведут открытым способом на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Новая станция метро, как добавляется в пресс-релизе, улучшит транспортную доступность для 230 тысяч москвичей и поможет разгрузить Щелковское шоссе и действующую станцию "Щелковская" примерно на четверть."Для проходки тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново" будут использованы щиты диаметром шесть метров. Работы начнутся со стартового котлована у станции "Щелковская", расположенного на Уральской улице, и закончатся в демонтажно-щитовом котловане на станции "Гольяново". Протяженность обоих тоннелей с оборотными тупиками составит 2,6 километра. Старт проходки первого тоннелепроходческого комплекса намечен на ноябрь этого года", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после завершения проходки строители продолжат разрабатывать котлован для сооружения тягово-понизительной подстанции и конструкции примыкания к "Щелковской". По словам генерального директора "Мосинжпроекта" Максима Гамана, на данный момент устанавливаются ограждающие конструкции котлована монтажной камеры по методу "стена в грунте"."Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты. Развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025-2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей", - подытожил Ефимов.
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Начато сооружение монтажной камеры для старта двух тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые выполнят проходку перегонных тоннелей от станции "Щелковская" до будущей станции "Гольяново", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Гольяново" возведут открытым способом на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Новая станция метро, как добавляется в пресс-релизе, улучшит транспортную доступность для 230 тысяч москвичей и поможет разгрузить Щелковское шоссе и действующую станцию "Щелковская" примерно на четверть.
"Для проходки тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново" будут использованы щиты диаметром шесть метров. Работы начнутся со стартового котлована у станции "Щелковская", расположенного на Уральской улице, и закончатся в демонтажно-щитовом котловане на станции "Гольяново". Протяженность обоих тоннелей с оборотными тупиками составит 2,6 километра. Старт проходки первого тоннелепроходческого комплекса намечен на ноябрь этого года", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что после завершения проходки строители продолжат разрабатывать котлован для сооружения тягово-понизительной подстанции и конструкции примыкания к "Щелковской". По словам генерального директора "Мосинжпроекта" Максима Гамана, на данный момент устанавливаются ограждающие конструкции котлована монтажной камеры по методу "стена в грунте".
"Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты. Развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025-2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей", - подытожил Ефимов.
