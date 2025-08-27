Рейтинг@Mail.ru
09:12 27.08.2025
Ефимов: около 8,5 тысячи семей переехали по реновации на западе Москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Ключи от новых квартир в Западном административном округе Москвы со старта программы реновации получили около 8,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Не менее 1,9 тысячи семей переехали в новое жилье в районе Очаково-Матвеевское, 1,8 тысячи – в Филях-Давыдкове и еще свыше 1,6 тысячи семей – в Можайском районе."Переселение по программе реновации в Западном административном округе началось в 2018 году в Можайском районе. Сейчас уже в девяти районах ЗАО новоселье отпраздновали около 8,5 тысячи семей. Они переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как добавляется в сообщении, город безвозмездно помогает переезжающим москвичам транспортом, предлагая и услуги грузчиков. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что из около 8,5 тысячи переехавших в Западном административном округе семей примерно 6,7 тысячи воспользовались сервисом "Помощь в переезде": приблизительно по 1,5 тысячи семей оставили заявки на услугу в районах Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское, свыше 1,3 тысячи семей вызвали грузчиков и автомобиль в Можайском районе, около тысячи – в районе Проспект Вернадского.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Ефимов: образовательный комплекс для 3 тысяч детей построят на юге Москвы
