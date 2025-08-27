https://ria.ru/20250827/doma-2037813817.html
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА
Одиннадцать домов, по предварительным данным, получили повреждения после атаки в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 27.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать домов, по предварительным данным, получили повреждения после атаки в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушен, никто не пострадал. "По предварительным данным, повреждения получили 11 домов", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация будет уточняться.
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА
