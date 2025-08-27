Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 27.08.2025 (обновлено: 11:23 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/doma-2037813817.html
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА
Одиннадцать домов, по предварительным данным, получили повреждения после атаки в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:22:00+03:00
2025-08-27T11:23:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать домов, по предварительным данным, получили повреждения после атаки в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушен, никто не пострадал. "По предварительным данным, повреждения получили 11 домов", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация будет уточняться.
https://ria.ru/20250409/slyusar-2010145277.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА

Одиннадцать домов получили повреждения после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать домов, по предварительным данным, получили повреждения после атаки в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушен, никто не пострадал.
"По предварительным данным, повреждения получили 11 домов", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация будет уточняться.
Беспилотник застрял на бельевых веревках в Аксае - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона
9 апреля, 05:20
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала