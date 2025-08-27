https://ria.ru/20250827/dokumenty-2037795440.html

СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России опубликует более 180 рассекреченных архивных документов, касающихся политики милитаристской Японии времен Второй мировой войны, сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Многие документы, посвященные политике милитаристской Японии в 1940-1945 годах, отложились в архиве Службы внешней разведки России. Сегодня, в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны, мы опубликуем на портале Российского исторического общества более 180 рассекреченных документов, включая агентурные материалы", - сказал Нарышкин в среду в Москве на открытии круглого стола, посвященного 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

