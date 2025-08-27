Рейтинг@Mail.ru
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/dokumenty-2037795440.html
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии - РИА Новости, 27.08.2025
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии
Служба внешней разведки России опубликует более 180 рассекреченных архивных документов, касающихся политики милитаристской Японии времен Второй мировой войны,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:15:00+03:00
2025-08-27T10:15:00+03:00
россия
япония
москва
сергей нарышкин
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России опубликует более 180 рассекреченных архивных документов, касающихся политики милитаристской Японии времен Второй мировой войны, сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Многие документы, посвященные политике милитаристской Японии в 1940-1945 годах, отложились в архиве Службы внешней разведки России. Сегодня, в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны, мы опубликуем на портале Российского исторического общества более 180 рассекреченных документов, включая агентурные материалы", - сказал Нарышкин в среду в Москве на открытии круглого стола, посвященного 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250826/kitay-2037601537.html
россия
япония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, москва, сергей нарышкин, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Япония, Москва, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии

СВР опубликует рассекреченные документы о Японии времен Второй мировой войны

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России опубликует более 180 рассекреченных архивных документов, касающихся политики милитаристской Японии времен Второй мировой войны, сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Многие документы, посвященные политике милитаристской Японии в 1940-1945 годах, отложились в архиве Службы внешней разведки России. Сегодня, в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны, мы опубликуем на портале Российского исторического общества более 180 рассекреченных документов, включая агентурные материалы", - сказал Нарышкин в среду в Москве на открытии круглого стола, посвященного 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы
Вчера, 10:21
 
РоссияЯпонияМоскваСергей НарышкинРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала