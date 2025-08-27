https://ria.ru/20250827/derevnya-2037906792.html

Завершена газификация деревни Бутрево в Ярославской области

Завершена газификация деревни Бутрево в Ярославской области

2025-08-27T16:22:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Завершена газификация деревни Бутрево Ярославского муниципального округа Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ярославском округе завершили газификацию деревни Бутрево. Построены распределительные сети протяженностью 2,2 километра. 60 домов получили техническую возможность подключения к газу. Уже исполнены 34 договора на догазификацию – сети подведены до границ участков без привлечения средств жителей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Глава региона подчеркнул, что газификация – "это не только тепло и комфорт, но и новые возможности для развития наших сел и деревень". С начала реализации пятилетней программы в регионе проложено почти 390 километров межпоселковых газопроводов, создана возможность подключения к газу около 5500 домов, отметил Евраев. В 43 населенных пунктах построены распределительные сети общей протяженностью более 102 километров. "Совместные задачи по газификации региона решаем с компанией "Газпром межрегионгаз Ярославль". Будем продолжать это сотрудничество, чтобы как можно больше семей в Ярославской области могли пользоваться современным и экологичным видом топлива", - сообщил глава региона. Как отметил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, строительство сетей в Бутреве проводилось по региональной программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. По данным областного правительства, на данный момент в Ярославской области заключено более 15 тысяч договоров на догазификацию, 85% из них исполнено: газопроводы построены до границ земельных участков заявителей. К сетевому газу подключено 8,8 тысячи домовладений.

ярославская область

