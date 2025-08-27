Рейтинг@Mail.ru
14:12 27.08.2025
СК возбудил дело против украинского боевика, вторгшегося в Курскую область
СК возбудил дело против украинского боевика, вторгшегося в Курскую область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Юрия Погорелого, который в мае вторгся в Курскую область и запугивал местных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Юрия Погорелого. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2025 года Погорелый, вооруженный автоматом CZ Bren и двумя гранатами, вместе с сослуживцами на спецавтомобилях типа багги вторгся на территорию РФ. Находясь в курском селе Волфино, Погорелый оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей и с помощью оружия препятствовал их эвакуации. Подчеркивается, что была нарушена деятельность органов власти Глушковского района и нанесен вред общественной безопасности и охране правопорядка, а также причинен значительный имущественный ущерб жителям села Волфино. Погорелый был задержан военнослужащими ВС РФ в ходе боев и передан следствию. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Юрия Погорелого, который в мае вторгся в Курскую область и запугивал местных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Юрия Погорелого. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2025 года Погорелый, вооруженный автоматом CZ Bren и двумя гранатами, вместе с сослуживцами на спецавтомобилях типа багги вторгся на территорию РФ. Находясь в курском селе Волфино, Погорелый оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей и с помощью оружия препятствовал их эвакуации.
Подчеркивается, что была нарушена деятельность органов власти Глушковского района и нанесен вред общественной безопасности и охране правопорядка, а также причинен значительный имущественный ущерб жителям села Волфино. Погорелый был задержан военнослужащими ВС РФ в ходе боев и передан следствию.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
