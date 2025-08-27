https://ria.ru/20250827/delo-2037874335.html
СК возбудил дело против украинского боевика, вторгшегося в Курскую область
СК возбудил дело против украинского боевика, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 27.08.2025
СК возбудил дело против украинского боевика, вторгшегося в Курскую область
Следователи возбудили дело против украинского солдата Юрия Погорелого, который в мае вторгся в Курскую область и запугивал местных жителей, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:12:00+03:00
2025-08-27T14:12:00+03:00
2025-08-27T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Юрия Погорелого, который в мае вторгся в Курскую область и запугивал местных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Юрия Погорелого. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2025 года Погорелый, вооруженный автоматом CZ Bren и двумя гранатами, вместе с сослуживцами на спецавтомобилях типа багги вторгся на территорию РФ. Находясь в курском селе Волфино, Погорелый оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей и с помощью оружия препятствовал их эвакуации. Подчеркивается, что была нарушена деятельность органов власти Глушковского района и нанесен вред общественной безопасности и охране правопорядка, а также причинен значительный имущественный ущерб жителям села Волфино. Погорелый был задержан военнослужащими ВС РФ в ходе боев и передан следствию. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250224/sk-2001315368.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело против украинского боевика, вторгшегося в Курскую область
Заведено дело против солдата ВСУ Погорелого, который вторгся в Курскую область