17:00 27.08.2025 (обновлено: 17:27 27.08.2025)
Подросток из Дагестана умер после укуса насекомого
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти в Дагестане подростка, погибшего через несколько дней после укуса насекомого, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого", - говорится в сообщении. Ранее новостные Telegram-каналы сообщили о гибели из-за заражения крови от укуса насекомого 15-летнего мальчика из Дербента. Врачи лечили его от ушиба. Прокуратура региона ранее сообщила о проведении проверки по информации о гибели подростка из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в Дербенте.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти в Дагестане подростка, погибшего через несколько дней после укуса насекомого, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого", - говорится в сообщении.
Ранее новостные Telegram-каналы сообщили о гибели из-за заражения крови от укуса насекомого 15-летнего мальчика из Дербента. Врачи лечили его от ушиба.
Прокуратура региона ранее сообщила о проведении проверки по информации о гибели подростка из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в Дербенте.
Инструменты хирурга - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию
20 мая, 15:41
 
