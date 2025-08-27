https://ria.ru/20250827/dagestan-2037917233.html

Подросток из Дагестана умер после укуса насекомого

происшествия

республика дагестан

дербент

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти в Дагестане подростка, погибшего через несколько дней после укуса насекомого, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого", - говорится в сообщении. Ранее новостные Telegram-каналы сообщили о гибели из-за заражения крови от укуса насекомого 15-летнего мальчика из Дербента. Врачи лечили его от ушиба. Прокуратура региона ранее сообщила о проведении проверки по информации о гибели подростка из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в Дербенте.

республика дагестан

дербент

Варвара Скокшина

