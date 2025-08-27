https://ria.ru/20250827/dagestan-2037852426.html
В Дагестане проверят данные о смерти подростка из-за неоказания медпомощи
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Проверка организована в Дагестане по информации о гибели подростка из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в Дербенте, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о гибели 15-летнего мальчика из Дербента. По словам родных, у подростка опухла и болела рука и они обратились вначале в травмпункт, затем в центральную районную больницу. Ребенку диагностировали ушиб и отказали в госпитализации. Спустя неделю, как утверждают члены семьи, у подростка началось заражение крови. Мальчика прооперировали в больнице Ставрополя, но спасти его не удалось. "Прокуратурой республики Дагестан организована проверка по размещенной в сети интернет информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 15-летнему подростку в городе Дербенте, повлекшем его гибель", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе надзорных мероприятий прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и о несовершеннолетних. По итогам проверки рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.
