В столице Бурятии прошла проверка систем оповещения населения

05:25 27.08.2025
улан-удэ
северобайкальск
иволгинский район
УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения прошла в столице Бурятии в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. В 10.00 (5.00 мск) были запущены электросирены, сигнал которых длился около минуты. Далее последовало речевое сопровождение: "Внимание! Проводится проверка системы оповещения", которое повторилось три раза. Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщало, что 27 августа в республике пройдет плановая проверка работоспособности Комплексной системы экстренного оповещения населения. Агентство предупреждало, что сигналы прозвучат в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, селах Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района и селе Ильинка Прибайкальского района.
улан-удэ
северобайкальск
иволгинский район
улан-удэ, северобайкальск, иволгинский район
Улан-Удэ, Северобайкальск, Иволгинский район
Города России. Улан-Удэ
Города России. Улан-Удэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Города России. Улан-Удэ. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения прошла в столице Бурятии в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.
В 10.00 (5.00 мск) были запущены электросирены, сигнал которых длился около минуты. Далее последовало речевое сопровождение: "Внимание! Проводится проверка системы оповещения", которое повторилось три раза.
Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщало, что 27 августа в республике пройдет плановая проверка работоспособности Комплексной системы экстренного оповещения населения. Агентство предупреждало, что сигналы прозвучат в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, селах Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района и селе Ильинка Прибайкальского района.
Улан-УдэСеверобайкальскИволгинский район
 
 
