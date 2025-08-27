https://ria.ru/20250827/burjatija-2037774144.html

В столице Бурятии прошла проверка систем оповещения населения

УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения прошла в столице Бурятии в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. В 10.00 (5.00 мск) были запущены электросирены, сигнал которых длился около минуты. Далее последовало речевое сопровождение: "Внимание! Проводится проверка системы оповещения", которое повторилось три раза. Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщало, что 27 августа в республике пройдет плановая проверка работоспособности Комплексной системы экстренного оповещения населения. Агентство предупреждало, что сигналы прозвучат в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, селах Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района и селе Ильинка Прибайкальского района.

