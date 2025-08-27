https://ria.ru/20250827/britanija-2037805073.html

В Канаде мясокомбинат мог стать источником вспышки "болезни легионеров"

В Канаде мясокомбинат мог стать источником вспышки "болезни легионеров" - РИА Новости, 27.08.2025

В Канаде мясокомбинат мог стать источником вспышки "болезни легионеров"

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мясокомбинат компании Sofina Foods Inc. мог стать источником вспышки легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", в городе Лондон в канадской провинции Онтарио, где заражение было выявлено почти у сотни человек, четверо из которых скончались, сообщает отделение здравоохранения по округу Миддлсекс-Лондон. Согласно данным официального портала, Sofina Foods Inc. занимается производством мясных полуфабрикатов и деликатесов для канадского рынка, а также поставляет продукцию в ряд стран Европы. "На сегодняшний день вспышка (легионеллеза - ред.) в 2025 году связана с серьезной пневмонией по меньшей мере у 94 жителей Лондона, что привело к 86 госпитализациям и четырем смертельным случаям... Результаты дополнительных тестов в Sofina Foods Inc. подтвердили соответствие подтипу (бактерии - ред.), связанному со вспышкой", - говорится в заявлении медицинского ведомства. При этом ведомство подчеркивает, что распространяющийся воздушно-капельным путем легионеллез не заражает продукцию компании, так как не передается через еду и питье, а вспышка возникла непосредственно среди работников мясокомбината из-за теплого и влажного воздуха на предприятии. Ведомство также указывает, что последняя проведенная на мясокомбинате проверка на наличие бактерий-легионелл дала положительный результат. Ранее 22 августа телеканал ABC со ссылкой на чиновников сообщил, что число скончавшихся от легионеллеза в Нью-Йорке в США достигло шести человек, всего было выявлено 111 случаев заболевания.

