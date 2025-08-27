https://ria.ru/20250827/braziliya-2037759997.html
В Бразилии призвали Израиль раскрыть правду об ударе по больнице в Газе
В Бразилии призвали Израиль раскрыть правду об ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 27.08.2025
В Бразилии призвали Израиль раскрыть правду об ударе по больнице в Газе
Власти Бразилии призвали министра обороны Израиля Исраэля Каца взять раскрыть правду об ударе по больнице "Насер" в секторе Газа, при которой погибли 20... РИА Новости, 27.08.2025
в мире
израиль
бразилия
исраэль кац
луис инасиу лула да силва
тедрос адханом гебрейесус
хамас
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Бразилии призвали министра обороны Израиля Исраэля Каца взять раскрыть правду об ударе по больнице "Насер" в секторе Газа, при которой погибли 20 человек, об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД страны. Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что пять журналистов погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. В своем заявлении в соцсети X министерство иностранных дел Бразилии прокомментировало публикацию Каца, сделанную ранее во вторник. Кац в соцсети X опубликовал сообщение, в котором обвинял президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в том, что тот является "антисемитом и сторонником" палестинского движения ХАМАС. В своей публикации министр упомянул, что Бразилия вышла из международного альянса в память о Холокосте (IHRA) в июле. "Министр обороны Израиля... Исраэль Кац в очередной раз произнес неприемлемые оскорбления, ложь и грубые замечания в адрес Бразилии и президента Лулы. Ждем, что вместо своей обычной лжи и нападок Кац возьмет на себя ответственность и раскроет правду о вчерашнем нападении на больницу "Насер" в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 20 палестинцев, включая пациентов, журналистов и гуманитарных работников", - говорится в заявлении бразильского ведомства в соцсети X. В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что не менее 20 человек погибли, 50 получили ранения в результате удара по больнице "Насер". По сведениям ВОЗ, удару подверглось главное здание больницы, в котором размещаются отделение неотложной помощи, стационарное отделение и хирургическое отделение. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркнул, что безразличие и бездействие международного сообщества на фоне атак Израиля в секторе Газа шокируют. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
израиль
бразилия
в мире, израиль, бразилия, исраэль кац, луис инасиу лула да силва, тедрос адханом гебрейесус, хамас, воз, оон
В мире, Израиль, Бразилия, Исраэль Кац, Луис Инасиу Лула да Силва, Тедрос Адханом Гебрейесус, ХАМАС, ВОЗ, ООН
