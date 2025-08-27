https://ria.ru/20250827/bpla-2037957156.html

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Угрозу атаки беспилотников отменили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории региона в 18.30 мск. Она продлилась 51 минуту. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" (на территории Липецкой области - ред.)", - написал глава региона в Telegram-канале.

липецкая область

липецкая область, игорь артамонов, происшествия