В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки беспилотников отменили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Угрозу атаки беспилотников отменили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории региона в 18.30 мск. Она продлилась 51 минуту. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" (на территории Липецкой области - ред.)", - написал глава региона в Telegram-канале.
