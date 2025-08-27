https://ria.ru/20250827/blindazh-2037888867.html

Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ в ДНР уничтожены блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В ДНР на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два блиндажа и два пункта временной дислокации личного состава ВСУ. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.

