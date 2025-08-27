Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 27.08.2025
Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР
Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР
Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ в ДНР уничтожены блиндажи и пункты временной дислокации... РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ в ДНР уничтожены блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В ДНР на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два блиндажа и два пункта временной дислокации личного состава ВСУ. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР

ВС РФ уничтожили блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ в ДНР уничтожены блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
ДНР на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два блиндажа и два пункта временной дислокации личного состава ВСУ. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
