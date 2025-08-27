Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 27.08.2025 (обновлено: 16:10 27.08.2025)
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтон не должен нести всю нагрузку в одиночку."США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.По его словам, в ходе июльского саммита G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией."Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться, потому что у них такой же интерес в завершении этой войны, как и у нас", — отметил глава минфина США.
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтон не должен нести всю нагрузку в одиночку.
"США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
По его словам, в ходе июльского саммита G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией.
"Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться, потому что у них такой же интерес в завершении этой войны, как и у нас", — отметил глава минфина США.
Заголовок открываемого материала