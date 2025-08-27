https://ria.ru/20250827/bessent-2037900991.html
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув,... РИА Новости, 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские союзники должны активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтон не должен нести всю нагрузку в одиночку."США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.По его словам, в ходе июльского саммита G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией."Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться, потому что у них такой же интерес в завершении этой войны, как и у нас", — отметил глава минфина США.
