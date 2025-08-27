https://ria.ru/20250827/baykalsk-2037941672.html

Байкальск должен стать визитной карточкой российского экотуризма

Байкальск должен стать визитной карточкой российского экотуризма

ИРКУТСК, 27 авг - РИА Новости. Социально-экономическое развитие Байкальска необходимо вывести на принципиально иной уровень, проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий, город должен стать визитной карточкой российского экотуризма, заявил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вопросы ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и социально-экономического развития Байкальска обсудили 27 августа на совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Заместитель председателя правительства России находится в Иркутской области с рабочим визитом. В совещании приняли участие руководство Минприроды России, Росприроднадзора, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководство государственных корпораций "Росатом" и ВЭБ.РФ. Патрушев осмотрел площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, полигоны "Бабхинский" и "Солзанский", а также бывший цех Центральных очистных сооружений. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного за время работы БЦБК вреда правительство России уже выделило больше 11 миллиардов рублей. А всего запланировано направить свыше 15 миллиардов. Утилизировать предстоит больше 6,5 миллиона кубометров отходов. Эту деятельность ведут корпорация "Росатом" и Министерство природных ресурсов РФ. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". "Мы нацелены на выполнение серьезной задачи, вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни, дать совершенно новое развитие в прошлом промышленному городу, сделать Байкальск визитной карточкой российского экологического туризма. Этот масштабный проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий, экологически чистых источников энергии", – сказал Кобзев. По словам зампредседателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина, на месте бывшего БЦБК планируется создание современного городского района, а также всесезонного курорта международного уровня. В настоящее время идет подготовка градостроительной документации, определяются параметры участия инвесторов – как из числа крупных игроков, так и малого и среднего бизнеса. Для дополнительных возможностей развития предлагается включить территорию БЦБК в состав федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Для регулярного контроля за ходом работ Патрушев принял решение включить реализацию программы социально-экономического развития Байкальска в мероприятия по развитию Сибирского федерального округа, которые вице-премьер возглавляет как куратор СФО. Также одной из главных тем встречи Патрушева с Кобзевым стало развитие в регионе сельского хозяйства. Вице-премьер добавил, что с момента запуска государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" Иркутская область получила из федерального бюджета более 6,5 миллиарда рублей. Важным показателем развития Иркутской области является рост валового регионального продукта, который по итогам 2024 года составил почти три триллиона рублей. Кроме этого, Кобзев представил Патрушеву предложения региона по созданию специализированного лесопожарного центра межрегионального значения в Братске. Кобзев отметил, что создание лесопожарного центра позволит оперативно привлекать силы ФБУ "Авиалесоохрана", в том числе для проведения взрывных работ при тушении лесных пожаров, а также оказывать содействие по стабилизации лесопожарной ситуации в соседних регионах: Бурятии, Якутии, Красноярском крае. Еще одной темой встречи стало строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское. Проектная документация прошла все необходимые экспертизы, включая государственную экологическую экспертизу, и готова к реализации. Кобзев поблагодарил Патрушева за внимание к вопросам развития региона.

