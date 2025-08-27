Рейтинг@Mail.ru
В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 27.08.2025 (обновлено: 21:43 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/batut-2037925738.html
В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра
В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра - РИА Новости, 27.08.2025
В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра
В Уфе перевернулся батут с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:34:00+03:00
2025-08-27T21:43:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927272_0:32:1406:823_1920x0_80_0_0_68c02b96cea48c3882a89a9ec5780203.jpg
УФА, 27 авг — РИА Новости. В Уфе перевернулся батут с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.&quot;В результате происшествия пострадали двое детей&quot;, — рассказали в ведомстве.Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее доставили в городскую больницу № 17.Инцидент произошел на улице Летчиков из-за сильного ветра.СК возбудил уголовное дело. Батут, по предварительной информации, был установлен несанкционированно.
https://ria.ru/20250827/sk-2037891938.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927272_301:0:1406:829_1920x0_80_0_0_ebca983963fff5f297a3e39bc7feb7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра

В Уфе двое детей пострадали из-за перевернутого ветром батута

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияБатут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 27 авг — РИА Новости. В Уфе перевернулся батут с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.
«

"В результате происшествия пострадали двое детей", — рассказали в ведомстве.

Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее доставили в городскую больницу № 17.
Инцидент произошел на улице Летчиков из-за сильного ветра.
СК возбудил уголовное дело. Батут, по предварительной информации, был установлен несанкционированно.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе
Вчера, 15:22
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала