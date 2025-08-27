В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра

https://ria.ru/20250827/batut-2037925738.html
27.08.2025
УФА, 27 авг — РИА Новости. В Уфе перевернулся батут с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии."В результате происшествия пострадали двое детей", — рассказали в ведомстве.Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее доставили в городскую больницу № 17.Инцидент произошел на улице Летчиков из-за сильного ветра.СК возбудил уголовное дело. Батут, по предварительной информации, был установлен несанкционированно.
