https://ria.ru/20250827/batut-2037925738.html

В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра

В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра - РИА Новости, 27.08.2025

В Уфе батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра

В Уфе перевернулся батут с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:34:00+03:00

2025-08-27T17:34:00+03:00

2025-08-27T21:43:00+03:00

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927272_0:32:1406:823_1920x0_80_0_0_68c02b96cea48c3882a89a9ec5780203.jpg

УФА, 27 авг — РИА Новости. В Уфе перевернулся батут с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии."В результате происшествия пострадали двое детей", — рассказали в ведомстве.Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее доставили в городскую больницу № 17.Инцидент произошел на улице Летчиков из-за сильного ветра.СК возбудил уголовное дело. Батут, по предварительной информации, был установлен несанкционированно.

https://ria.ru/20250827/sk-2037891938.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)