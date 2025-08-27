https://ria.ru/20250827/banan-2037765209.html

В Роспотребнадзоре рассказали, почему нужно мыть бананы перед едой

2025-08-27T02:05:00+03:00

2025-08-27T02:05:00+03:00

2025-08-27T08:15:00+03:00

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мыть бананы перед едой нужно, потому что на кожуре фруктов могут присутствовать невидимые загрязнения, опасные химические вещества и патогенные бактерии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День любителя банана. Плотная упругая кожура банана может казаться надежной защитой мякоти от попадания микробов, но это — ошибочное убеждение. В ведомстве подчеркнули, что пренебрегать гигиеной при обращении с плодами, прошедшими долгий путь от плантации до стола, не стоит. Технология, способствующая созреванию, и методы транспортировки бананов должны соответствовать требованиям безопасности, но это происходит не всегда."На кожуре фруктов могут присутствовать не только невидимые загрязнения, но и опасные химические вещества — пестициды и химикаты, используемые при выращивании и обработке, а также патогенные бактерии, в том числе — кишечная палочка. Если очищать грязный банан немытыми руками, то все эти вещества неизбежно попадут на съедобную часть, а затем — в рот. Последствия могут быть самыми неприятными — от банального расстройства кишечника до серьезных инфекционных заболеваний", — рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что банан является источником клетчатки, калия, магния, марганца, витаминов А, В6 и С. В него входят вещества, близкие по структуре к гормону счастья серотонину, он вызывает у человека прилив сил и ощущение радости."Банан содержит антиоксиданты, защищающие организм от вредного влияния окружающей среды, он полезен для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, нормальной работы мышц и здоровья кожи", — добавили в пресс-службе.

