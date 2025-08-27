https://ria.ru/20250827/bagreeva-2037733103.html
Оборот московских производителей текстиля и одежды составил 139 млрд рублей
Оборот московских производителей текстиля и одежды составил 139 млрд рублей - РИА Новости, 27.08.2025
Оборот московских производителей текстиля и одежды составил 139 млрд рублей
За первые шесть месяцев текущего года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды составил 139 миллиардов рублей, рост составил 29,6% в... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды составил 139 миллиардов рублей, рост составил 29,6% в сопоставимых ценах по сравнению с первым полугодием прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что на территории столицы ведут свою деятельность множество компаний, которые занимаются выпуском одежды и текстиля. В городе работают как крупные фабрики, так и небольшие ателье."Они развивают производство, внедряют инновационные решения, что позволяет им поставлять на столичный рынок продукцию, которая может удовлетворить любые запросы граждан. В первом полугодии 2025 года предприятия отрасли заработали 139 миллиардов рублей, превысив показатель того же периода прошлого года почти на треть. На столичных производителей одежды и текстиля приходится 3,8% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и более 20% от общего оборота отрасли в России", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Подавляющую часть отраслевой выручки – более 80% (примерно 115 миллиардов рублей) обеспечили предприятия по производству одежды. Выручка этой столичной отрасли выросла на 34%. Оставшаяся выручка - почти 20% - пришлась на производителей текстильных изделий, объем совокупного оборота составил 25,4 миллиарда рублей, увеличившись на 12,4% по сравнению с 2024 годом.Показатели отрасли растут в первую очередь благодаря малым предприятиям. Их оборот за первое полугодие вырос на 70% (до 85 миллиардов рублей), если сравнивать с таким же периодом 2024 года. Доля этих компаний в отраслевом обороте выросла на 15 процентных пунктов и составила 61%. На крупные и средние предприятия приходится 39% совокупной выручки – 55 миллиардов рублей.Активное развитие и модернизация легкой промышленности поддерживаются инвестициями в основной капитал: за первые три месяца текущего года в секторе текстильной промышленности и производства одежды рост составил 79% в сопоставимых ценах.Ранее Багреева сообщала, что число бизнесменов, которые зарегистрированы на Портале поставщиков Москвы, превысило 380 тысяч, с начала года их количество выросло на 30 тысяч.
