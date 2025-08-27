https://ria.ru/20250827/avstrija-2037828880.html

В Австрии изменят правила выплат украинским переселенцам

ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Право на семейные пособия в Австрии для украинцев действует до 31 октября, после этого планируется новая схема: выплаты будут привязаны к готовности работать, заявила в интервью австрийскому информагентству APA министр по вопросам интеграции республики Клаудия Плакольм, комментируя планируемую на осень реформу социальной помощи. Уточняется, что размер пособия во время обязательной программы интеграции будет привязан к готовности к интеграции, а детские выплаты для украинцев – к готовности работать. Отмечается, что для переселенцев с Украины право на детские выплаты сохраняется до 31 октября. По словам Плакольм, последующее регулирование планируется согласовать как можно скорее. "В дальнейшем право на выплаты будет привязано к готовности работать, поскольку переселенцы имеют право работать с первого дня. В рамках нового регулирования будут учитываться индивидуальные жизненные обстоятельства - например, обязанности по уходу за детьми", - приводит издание ответ министра на вопрос, возможны ли особые правила для людей с очень маленькими детьми. В целом, по словам министра, трехлетняя обязательная программа интеграции в республике должна быть увязана с анонсированной на осень реформой социальной помощи. Она затронет лиц, получивших убежище и дополнительную защиту, переселенцев, а также соискателей убежища с высокой вероятностью получения статуса. Те, кто, например, без уважительной причины не будет посещать курсы немецкого языка или ценностей, либо не будет отмечаться в службе занятости AMS, должны будут "считаться с четкими сокращениями" интеграционного пособия, выплачиваемого в этот период. Кроме того, Плакольм отметила, что количество заявок на убежище значительно снизилось, уже сейчас существует проблема с повторяющимися наборами и пустующими местами на курсах.

