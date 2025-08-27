https://ria.ru/20250827/armenija-2037975366.html
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян - РИА Новости, 27.08.2025
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27
2025-08-27T22:21:00+03:00
2025-08-27T22:21:00+03:00
ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. "Мы представили заявку, и Азербайджан представил заявку. Азербайджан и нас пригласили в качестве партнера на предстоящий саммит (ШОС- ред). Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению республики, отвечая на вопрос, вступит ли Армения в ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила его участие в саммите.
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян
