Рейтинг@Mail.ru
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/armenija-2037975366.html
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян - РИА Новости, 27.08.2025
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T22:21:00+03:00
2025-08-27T22:21:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
индия
арарат мирзоян
никол пашинян
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994804933_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_553b16f93b2f8ae03978b1e388dcf0d4.jpg
ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. "Мы представили заявку, и Азербайджан представил заявку. Азербайджан и нас пригласили в качестве партнера на предстоящий саммит (ШОС- ред). Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению республики, отвечая на вопрос, вступит ли Армения в ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила его участие в саммите.
https://ria.ru/20250827/lavrov-2037933894.html
азербайджан
армения
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994804933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_925a38dc3268bf770873958765014026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, индия, арарат мирзоян, никол пашинян, шос
В мире, Азербайджан, Армения, Индия, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, ШОС
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян

Мирзоян: Армения и Азербайджан могут и должны вступить в ШОС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Мы представили заявку, и Азербайджан представил заявку. Азербайджан и нас пригласили в качестве партнера на предстоящий саммит (ШОС- ред). Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению республики, отвечая на вопрос, вступит ли Армения в ШОС.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Ранее пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила его участие в саммите.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Лавров обсудил с узбекистанским коллегой предстоящий саммит ШОС
Вчера, 18:11
 
В миреАзербайджанАрменияИндияАрарат МирзоянНикол ПашинянШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала