Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 27.08.2025
12:51 27.08.2025 (обновлено: 12:52 27.08.2025)
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
АляскаВ миреСШАВладимир ПутинРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
