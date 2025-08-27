Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске

https://ria.ru/20250827/alyaska-2037842267.html

На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

