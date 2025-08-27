https://ria.ru/20250827/aliev-2037877674.html

Баку не отвечает за ухудшение отношений с Москвой, заявил Алиев

Баку не отвечает за ухудшение отношений с Москвой, заявил Алиев - РИА Новости, 27.08.2025

Баку не отвечает за ухудшение отношений с Москвой, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией. РИА Новости, 27.08.2025

БАКУ, 27 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией. "Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия". Говоря об июньских задержаниях в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет, президент Азербайджана охарактеризовал эту историю как "необоснованные нападения на азербайджанцев в России". Он также высказал мнение, что Баку "отвечает конструктивно и законно". В конце июня 2025 года следственное управление СК России по Свердловской области сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана". Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

