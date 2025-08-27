Рейтинг@Mail.ru
Алиев рассказал, что произойдет в случае отступления Армении от соглашений - РИА Новости, 27.08.2025
13:59 27.08.2025
Алиев рассказал, что произойдет в случае отступления Армении от соглашений
БАКУ, 27 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как официальный Баку будет реагировать на возможное отступление Еревана от достигнутых в Вашингтоне договоренностей. "Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия". По его словам, важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права. "Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в наших договоренностях, достигнутых в Вашингтоне", - отметил Алиев, добавив, что это соглашение между двумя государствами, а не между их лидерами. Кроме того, он подчеркнул, что процесс поддержали не только Соединенные Штаты, но и все международное сообщество и "нарушение этого соглашения означало бы идти против всего мира". В начале августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджанскую Республику с ее нахичеванской автономией через территорию Республики Армения.
БАКУ, 27 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как официальный Баку будет реагировать на возможное отступление Еревана от достигнутых в Вашингтоне договоренностей.
"Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
По его словам, важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права. "Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в наших договоренностях, достигнутых в Вашингтоне", - отметил Алиев, добавив, что это соглашение между двумя государствами, а не между их лидерами.
Кроме того, он подчеркнул, что процесс поддержали не только Соединенные Штаты, но и все международное сообщество и "нарушение этого соглашения означало бы идти против всего мира".
В начале августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджанскую Республику с ее нахичеванской автономией через территорию Республики Армения.
