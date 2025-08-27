Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов
15:57 27.08.2025 (обновлено: 18:10 27.08.2025)
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов
Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"
Вчера, 15:51
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине
Вчера, 15:57
 
