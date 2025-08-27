https://ria.ru/20250827/aktivy-2037901144.html

Глава Минфина США высказался об использовании российских активов

Глава Минфина США высказался об использовании российских активов - РИА Новости, 27.08.2025

Глава Минфина США высказался об использовании российских активов

Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T15:57:00+03:00

2025-08-27T15:57:00+03:00

2025-08-27T18:10:00+03:00

экономика

сша

москва

россия

скотт бессент

министерство финансов сша

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250827/ssha-2037897662.html

https://ria.ru/20250827/bessent-2037900991.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, москва, россия, скотт бессент, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии