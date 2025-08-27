https://ria.ru/20250827/aktivy-2037901144.html
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов - РИА Новости, 27.08.2025
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов
Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:57:00+03:00
2025-08-27T15:57:00+03:00
2025-08-27T18:10:00+03:00
экономика
сша
москва
россия
скотт бессент
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Замороженные российские активы следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Москвой, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины", — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250827/ssha-2037897662.html
https://ria.ru/20250827/bessent-2037900991.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, москва, россия, скотт бессент, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Москва, Россия, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Санкции, Санкции в отношении России
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов
Бессент призвал использовать замороженные активы России как элемент переговоров