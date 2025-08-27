https://ria.ru/20250827/advokat-2037813031.html

Адвокат опроверг сообщения о возбуждении нового дела против Тимура Иванова

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Имевшееся у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова оружие зарегистрировано в законном порядке, заявил РИА Новости его адвокат Денис Балуев, опровергнув сообщения в СМИ о якобы возбуждении против Иванова дела о незаконном хранении оружия по статье 222 УК РФ. "Нам про новое дело 222 УК РФ ничего не известно. Знаем, что изымалось оружие из дома, но, по нашим сведениям, все единицы были в законном порядке зарегистрированы", - сказал собеседник агентства. Балуев отметил, что никаких новых обвинений Иванову "точно не предъявляли". Ранее из иска Генпрокуратуры, потребовавшей изъять в пользу государства недвижимость и имущество, принадлежащее Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, стало известно, что экс-замминистра обороны хранил раритетные ружья и пистолеты (8 наименований), а также мечи, шпаги, стилеты и ятаганы (16 наименований). Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате. Также Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Бизнесмен Бородин впоследствии признал вину и заключил сделку со следствием.

