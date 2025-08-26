https://ria.ru/20250826/znak-2037665499.html

Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль "Честный знак"

Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль "Честный знак" - РИА Новости, 26.08.2025

Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль "Честный знак"

Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:36:00+03:00

2025-08-26T14:36:00+03:00

2025-08-26T14:36:00+03:00

общество

россия

узбекистан

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/64/1555026484_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b8963d05384f0be9dd1b6c2d0e5a164.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о введении с 1 сентября 2025 года обязательного требования по использованию локального офлайн-модуля системы маркировки "Честный знак" всеми аптечными организациями при реализации лекарственных препаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что новое требование вводится в соответствии с постановлением правительства РФ, которое предусматривает поэтапное внедрение механизма бесперебойной продажи маркированных товаров и лекарственных средств. Локальный модуль представляет собой бесплатное программное обеспечение, доступное для самостоятельной установки всеми аптечными организациями. "При наличии устойчивого интернет-соединения проверка кодов маркировки осуществляется в онлайн-режиме. При любом случае отсутствия ответа в онлайн-режиме, дольше 1,5 секунд или если нет интернета, проверка пройдет офлайн, автоматически. Информация о проданных препаратах сохраняется на фискальном накопителе и автоматически передается в систему маркировки после восстановления соединения", - пояснили в ведомстве. Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп. На сегодняшний день маркировка в обязательной или пилотной форме распространяется на 47 категорий товаров, включая фармацевтику и медицинские изделия, пищевые и акцизные товары, а также легкую промышленность. Она реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. Всего данная система охватывает 20% несырьевого ВВП России.

https://ria.ru/20250722/rossija-2030604341.html

https://ria.ru/20250404/apteki-2009418509.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, узбекистан, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех