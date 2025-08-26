Рейтинг@Mail.ru
14:36 26.08.2025
Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль "Честный знак"
Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о введении с 1 сентября 2025 года обязательного требования по использованию локального офлайн-модуля системы маркировки "Честный знак" всеми аптечными организациями при реализации лекарственных препаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что новое требование вводится в соответствии с постановлением правительства РФ, которое предусматривает поэтапное внедрение механизма бесперебойной продажи маркированных товаров и лекарственных средств. Локальный модуль представляет собой бесплатное программное обеспечение, доступное для самостоятельной установки всеми аптечными организациями. "При наличии устойчивого интернет-соединения проверка кодов маркировки осуществляется в онлайн-режиме. При любом случае отсутствия ответа в онлайн-режиме, дольше 1,5 секунд или если нет интернета, проверка пройдет офлайн, автоматически. Информация о проданных препаратах сохраняется на фискальном накопителе и автоматически передается в систему маркировки после восстановления соединения", - пояснили в ведомстве. Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп. На сегодняшний день маркировка в обязательной или пилотной форме распространяется на 47 категорий товаров, включая фармацевтику и медицинские изделия, пищевые и акцизные товары, а также легкую промышленность. Она реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. Всего данная система охватывает 20% несырьевого ВВП России.
общество, россия, узбекистан, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех
Общество, Россия, Узбекистан, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Ростех
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о введении с 1 сентября 2025 года обязательного требования по использованию локального офлайн-модуля системы маркировки "Честный знак" всеми аптечными организациями при реализации лекарственных препаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что новое требование вводится в соответствии с постановлением правительства РФ, которое предусматривает поэтапное внедрение механизма бесперебойной продажи маркированных товаров и лекарственных средств. Локальный модуль представляет собой бесплатное программное обеспечение, доступное для самостоятельной установки всеми аптечными организациями.
"При наличии устойчивого интернет-соединения проверка кодов маркировки осуществляется в онлайн-режиме. При любом случае отсутствия ответа в онлайн-режиме, дольше 1,5 секунд или если нет интернета, проверка пройдет офлайн, автоматически. Информация о проданных препаратах сохраняется на фискальном накопителе и автоматически передается в систему маркировки после восстановления соединения", - пояснили в ведомстве.
Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп.
На сегодняшний день маркировка в обязательной или пилотной форме распространяется на 47 категорий товаров, включая фармацевтику и медицинские изделия, пищевые и акцизные товары, а также легкую промышленность. Она реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. Всего данная система охватывает 20% несырьевого ВВП России.
