Журналистка "Дождя"* обжаловала заочный арест - РИА Новости, 26.08.2025
15:41 26.08.2025
Журналистка "Дождя"* обжаловала заочный арест
происшествия
россия
одесса
москва
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Журналистка "Дождя"* Анна Монгайт**, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, обжаловала свой заочный арест, сообщается в картотеке Пресненского суда Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба Монгайт** А.В.",- сказано в картотеке. Монгайт** объявлена в международный розыск. В понедельник суд заочно арестовал её на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии. Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт** в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.* Признан СМИ-иноагентом.* Признана иноагентом в РФ.
происшествия, россия, одесса, москва, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Одесса, Москва, Вооруженные силы Украины
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019Анна Монгайт*
Анна Монгайт* - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт*. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Журналистка "Дождя"* Анна Монгайт**, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, обжаловала свой заочный арест, сообщается в картотеке Пресненского суда Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Монгайт** А.В.",- сказано в картотеке.
Монгайт** объявлена в международный розыск. В понедельник суд заочно арестовал её на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт** в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
* Признан СМИ-иноагентом.
* Признана иноагентом в РФ.
