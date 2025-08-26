Журналистка "Дождя"* обжаловала заочный арест
Журналистка "Дождя" Монгайт обжаловала заочный арест за фейки о ВС РФ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Журналистка "Дождя"* Анна Монгайт**, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, обжаловала свой заочный арест, сообщается в картотеке Пресненского суда Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Монгайт** А.В.",- сказано в картотеке.
Монгайт** объявлена в международный розыск. В понедельник суд заочно арестовал её на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт** в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
