Жители Газы рассказали о необходимости покидать свои дома

ГАЗА, 26 авг - РИА Новости. Десятки тысяч жителей северной части сектора Газа вынуждены вновь покидать свои дома на фоне подготовки Израилем операции по захвату центра города Газа в рамках войны с палестинским движением ХАМАС, однако теперь люди вынуждены фактически жить под открытым небом, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Израиль заявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами о временном прекращении огня. Тем временем израильская армия активно ведет массированную артиллерийскую подготовку и точечные операции на окраине города. Жителям ряда районов Газы было приказано покинуть места проживания из-за предстоящего наступления. Для некоторых это уже десятая эвакуация с начала войны в октябре 2023 года, и никто не скрывает своих надежд на скорейшее заключение перемирия. "Мы переместились уже в десятый раз, из-за обстрелов наши дома полностью разрушены. Мы живем на улице, потеряли абсолютно все. Единственный смысл, ради которого остается жить – дети", - рассказал РИА Новости отец семейства Абу Абдалла. По его словам, люди слишком многое пережила за почти два года кровопролитного конфликта. "Жители Газы очень сильно надеются на скорейшее перемирие, тягость войны стала невыносимой", - добавил он. Абу Абдалла рассказал, что его десятилетнему ребенку пришлось пройти больше километра, чтобы получить немного питьевой воды. В середине августа израильская армия активно приступила к продвижению в сторону города Газа. Люди, бежавшие в самом начале конфликта с севера на юг, уже возвращались обратно, однако теперь вновь вынуждены спасаться от войны. "Мы живем в районе Хай аз-Зейтун. Когда Израиль начал наступление, сопровождавшееся обстрелами, мы были вынуждены спасаться, не успев ничего с собой взять. Мы уже в шестой (раз - ред.) вынужденно перемещаемся с места на место", - рассказала одна из беженок Нур Абу Асы. На фоне жары и отсутствия воды стали появляться проблемы с гигиеной и санитарией, отметила она. "Дети страдают из-за сильной жары в палаточных городках. У них появились кожные заболевания. Нет ни еды, ни воды, чтобы даже помыться. Кроме того, у нас также нет сменной одежды. Мой муж страдает от недоедания", - добавила она. Несмотря на недавно опубликованный доклад ООН о тяжелой гуманитарной ситуации в Газе, которая приводит к росту жертв среди мирного населения от недоедания, Израиль продолжает утверждать, что публикуемые местными органами и международными организациями данные "сфабрикованы". Согласно утверждениям израильской стороны, с мая еврейское государство поставило в сектор Газа порядка 208 тонн гуманитарной помощи, а за последнюю неделю через КПП "Зиким" и "Керем-Шалом" на территорию палестинского полуэксклава въехали свыше 4 тысяч грузовиков, из них более 1,5 тысяч – с продовольствием. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.

