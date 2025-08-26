https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037757599.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, у побережья России, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

