В Каспийском море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, у побережья России, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, у побережья России, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
