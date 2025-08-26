https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037566010.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 26.08.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T01:57:00+03:00

2025-08-26T01:57:00+03:00

2025-08-26T01:57:00+03:00

петропавловск-камчатский

камчатка

российская академия наук

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Магнитуда: 6,2. Координаты: 48.8371 северной широты, 156.8814 восточной долготы", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. Согласно данным сейсмологов, землетрясение было зарегистрировано 25 августа в 22:13:05 по всемирному координированному времени (UTC) (камчатское время 10.13, 01.13 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30,4 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

https://ria.ru/20250825/zemletryasenie-2037356093.html

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, происшествия