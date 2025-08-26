Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037566010.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 26.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:57:00+03:00
2025-08-26T01:57:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Магнитуда: 6,2. Координаты: 48.8371 северной широты, 156.8814 восточной долготы", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. Согласно данным сейсмологов, землетрясение было зарегистрировано 25 августа в 22:13:05 по всемирному координированному времени (UTC) (камчатское время 10.13, 01.13 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30,4 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250825/zemletryasenie-2037356093.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Магнитуда: 6,2. Координаты: 48.8371 северной широты, 156.8814 восточной долготы", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Согласно данным сейсмологов, землетрясение было зарегистрировано 25 августа в 22:13:05 по всемирному координированному времени (UTC) (камчатское время 10.13, 01.13 мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 30,4 километра.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Вчера, 06:22
 
Петропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала