https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037566010.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 26.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:57:00+03:00
2025-08-26T01:57:00+03:00
2025-08-26T01:57:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 486 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Магнитуда: 6,2. Координаты: 48.8371 северной широты, 156.8814 восточной долготы", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. Согласно данным сейсмологов, землетрясение было зарегистрировано 25 августа в 22:13:05 по всемирному координированному времени (UTC) (камчатское время 10.13, 01.13 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30,4 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250825/zemletryasenie-2037356093.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2