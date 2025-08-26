https://ria.ru/20250826/zdanie-2037670864.html

Здание больницы сошло со свай в Салехарде

Здание больницы сошло со свай в Салехарде - РИА Новости, 26.08.2025

Здание больницы сошло со свай в Салехарде

Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, медперсонал и пациенты своевременно эвакуировались,... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:53:00+03:00

2025-08-26T14:53:00+03:00

2025-08-26T14:53:00+03:00

происшествия

салехард

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037670553_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_64988f158348d856837b6c8e7ba3d912.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, медперсонал и пациенты своевременно эвакуировались, никто не пострадал, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Сегодня в 5.40 мск в Салехарде в здании больницы началось повреждение свайного основания", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на место происшествия прибыли оперативные службы, представители администрации города. На момент инцидента медперсонал и пациенты эвакуировались, никто не пострадал. Здание построено в 1976 году, уточняет ведомство. "Причиной является разрушение деревянных конструкций фундамента здания. В результате происшествия угрозы для соседних зданий нет. Специалисты проверили состояние грунта – оно признано нормальным", – приводятся в релизе слова замначальника управления ГО и ЧС администрации Салехарда Антона Малахова. Здание отключили от воды и электроснабжения, идет подготовка к переносу медоборудования и кабинетов осмотра в другие помещения, подчеркнули в мэрии. "Как только мы получим разрешение от оперативных служб, начнем перевозить оборудование. В данный момент в здании находиться запрещено", – также передает пресс-служба слова главврача больницы Анны Крынцовой. По факту происшествия прокуратура Салехарда начала проверку.

https://ria.ru/20250113/pozhar-1993527643.html

https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, салехард