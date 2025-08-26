https://ria.ru/20250826/zdanie-2037670864.html
Здание больницы сошло со свай в Салехарде
Здание больницы сошло со свай в Салехарде - РИА Новости, 26.08.2025
Здание больницы сошло со свай в Салехарде
Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, медперсонал и пациенты своевременно эвакуировались,... РИА Новости, 26.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, медперсонал и пациенты своевременно эвакуировались, никто не пострадал, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Сегодня в 5.40 мск в Салехарде в здании больницы началось повреждение свайного основания", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на место происшествия прибыли оперативные службы, представители администрации города. На момент инцидента медперсонал и пациенты эвакуировались, никто не пострадал. Здание построено в 1976 году, уточняет ведомство. "Причиной является разрушение деревянных конструкций фундамента здания. В результате происшествия угрозы для соседних зданий нет. Специалисты проверили состояние грунта – оно признано нормальным", – приводятся в релизе слова замначальника управления ГО и ЧС администрации Салехарда Антона Малахова. Здание отключили от воды и электроснабжения, идет подготовка к переносу медоборудования и кабинетов осмотра в другие помещения, подчеркнули в мэрии. "Как только мы получим разрешение от оперативных служб, начнем перевозить оборудование. В данный момент в здании находиться запрещено", – также передает пресс-служба слова главврача больницы Анны Крынцовой. По факту происшествия прокуратура Салехарда начала проверку.
