14:53 26.08.2025
Здание больницы сошло со свай в Салехарде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, медперсонал и пациенты своевременно эвакуировались, никто не пострадал, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Сегодня в 5.40 мск в Салехарде в здании больницы началось повреждение свайного основания", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на место происшествия прибыли оперативные службы, представители администрации города. На момент инцидента медперсонал и пациенты эвакуировались, никто не пострадал. Здание построено в 1976 году, уточняет ведомство. "Причиной является разрушение деревянных конструкций фундамента здания. В результате происшествия угрозы для соседних зданий нет. Специалисты проверили состояние грунта – оно признано нормальным", – приводятся в релизе слова замначальника управления ГО и ЧС администрации Салехарда Антона Малахова. Здание отключили от воды и электроснабжения, идет подготовка к переносу медоборудования и кабинетов осмотра в другие помещения, подчеркнули в мэрии. "Как только мы получим разрешение от оперативных служб, начнем перевозить оборудование. В данный момент в здании находиться запрещено", – также передает пресс-служба слова главврача больницы Анны Крынцовой. По факту происшествия прокуратура Салехарда начала проверку.
происшествия, салехард
Происшествия, Салехард
© Фото : Администрация Салехарда/ВКонтактеПовреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : Администрация Салехарда/ВКонтакте
Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Повреждение свайного основания произошло в здании больницы в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, медперсонал и пациенты своевременно эвакуировались, никто не пострадал, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня в 5.40 мск в Салехарде в здании больницы началось повреждение свайного основания", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место происшествия прибыли оперативные службы, представители администрации города. На момент инцидента медперсонал и пациенты эвакуировались, никто не пострадал. Здание построено в 1976 году, уточняет ведомство.
"Причиной является разрушение деревянных конструкций фундамента здания. В результате происшествия угрозы для соседних зданий нет. Специалисты проверили состояние грунта – оно признано нормальным", – приводятся в релизе слова замначальника управления ГО и ЧС администрации Салехарда Антона Малахова.
Здание отключили от воды и электроснабжения, идет подготовка к переносу медоборудования и кабинетов осмотра в другие помещения, подчеркнули в мэрии.
"Как только мы получим разрешение от оперативных служб, начнем перевозить оборудование. В данный момент в здании находиться запрещено", – также передает пресс-служба слова главврача больницы Анны Крынцовой.
По факту происшествия прокуратура Салехарда начала проверку.
