Заварин вручил награды ЗСО Вологодской области педагогам региона - РИА Новости, 26.08.2025
16:31 26.08.2025
Заварин вручил награды ЗСО Вологодской области педагогам региона
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. И. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин вручил награды областного парламента педагогам региона и пожелал им успехов в новом учебном году, сообщает пресс-служба областного собрания. Заварин во вторник принял участие в традиционном августовском педсовете работников системы образования Вологды. В здании городского дворца культуры собрались директора образовательных организаций, педагоги, воспитатели, депутаты и руководители областной столицы, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года и обсудить задачи на новый. И. о. спикера ЗСО отметил, что в Вологде преображаются учебные заведения. В этом году капитально ремонтируются центр "Созвучие" и начальная школа гимназии №2, закупается оборудование для профильных классов, устанавливаются современные системы безопасности, модернизируются столовые, создается единое образовательное пространство. "Мы с вами прекрасно понимаем, что вложения в образование — это вложения в будущее нашей страны. Но даже самая современная образовательная организация будет бессмысленна без главного – без учителя. За успехами наших детей стоит ваш профессиональный талант, ваш бесценный опыт, ваше искреннее желание дать ребятам новые знания. В прошлом году город показал отличные результаты — 195 медалистов, 21 стобалльник", — приводит пресс-служба слова Заварина. Он добавил, что сегодня особую важность приобретает воспитательная работа с молодежью. "Вместе с вами мы должны сделать все возможное, чтобы вырастить настоящих граждан России", — уточнил и. о. спикера ЗСО. Заварин поблагодарил педагогов, пожелал им успехов в новом учебном году и вручил награды областного парламента за труд, профессионализм и вклад в развитие системы образования.
Заварин вручил награды ЗСО Вологодской области педагогам региона

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиИ.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин
И.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
И.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. И. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин вручил награды областного парламента педагогам региона и пожелал им успехов в новом учебном году, сообщает пресс-служба областного собрания.
Заварин во вторник принял участие в традиционном августовском педсовете работников системы образования Вологды. В здании городского дворца культуры собрались директора образовательных организаций, педагоги, воспитатели, депутаты и руководители областной столицы, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года и обсудить задачи на новый.
И. о. спикера ЗСО отметил, что в Вологде преображаются учебные заведения. В этом году капитально ремонтируются центр "Созвучие" и начальная школа гимназии №2, закупается оборудование для профильных классов, устанавливаются современные системы безопасности, модернизируются столовые, создается единое образовательное пространство.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что вложения в образование — это вложения в будущее нашей страны. Но даже самая современная образовательная организация будет бессмысленна без главного – без учителя. За успехами наших детей стоит ваш профессиональный талант, ваш бесценный опыт, ваше искреннее желание дать ребятам новые знания. В прошлом году город показал отличные результаты — 195 медалистов, 21 стобалльник", — приводит пресс-служба слова Заварина.
Он добавил, что сегодня особую важность приобретает воспитательная работа с молодежью.
"Вместе с вами мы должны сделать все возможное, чтобы вырастить настоящих граждан России", — уточнил и. о. спикера ЗСО.
Заварин поблагодарил педагогов, пожелал им успехов в новом учебном году и вручил награды областного парламента за труд, профессионализм и вклад в развитие системы образования.
