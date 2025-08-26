Залужный предложил изучать историю "Азова"* в школах
Экс-главком ВСУ Залужный предложил изучать в школах историю формирования "Азова"
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого прочат в президентские кандидаты, предлагает изучать в украинских школах историю неонацистского формирования "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России) в рамках патриотического воспитания детей.
"Я бы заменил (абстрактное патриотическое воспитание – ред.) на (то, чтобы изучать – ред.) подвиг (неонацистского террористического - ред.) "Азова"*, подвиг защитников Волновахи (где ВСУ расстреляли в 2022 году из танка больницу с родильным отделением - ред.). В военно-патриотическом воспитании это важно", - сказал Залужный во время участия в подкасте "Новая украинская школа", видео которого опубликовано в YouTube.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться на выборах на Украине, у его предвыборной команды уже есть штаб в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.
В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова** (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* организация признана террористической и запрещена в России
