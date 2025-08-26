Портрет Героя Советского Союза Колесовой украсил школу в Ярославле

https://ria.ru/20250826/yaroslavl-2037654513.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Приемка объектов в рамках регионального проекта "#БудьЯрче" стартовала в Ярославской области, в частности на здании школы №80 появился портрет Героя Советского Союза, разведчицы Елены Колесовой, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев. По словам главы региона, в 2025 году в программе участвуют 18 зданий в 12 муниципальных и городских округах. Среди них – школы, учреждения здравоохранения, культуры и молодежной политики. "Более 100 ребят представили свои идеи на конкурс макетов, и большинство связано с темами патриотизма и любви к малой родине. Первым комиссия оценила фасад ярославской школы №80. Здесь появился портрет Героя Советского Союза, легендарной разведчицы Елены Колесовой. Символично, что работа выполнена в год 80-летия Великой Победы", – написал Евраев. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году благодаря проекту преобразились 32 здания в 16 округах региона, в 2023 году – 12 школ и детский сад в Ярославле.

