Рейтинг@Mail.ru
Портрет Героя Советского Союза Колесовой украсил школу в Ярославле - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:54 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/yaroslavl-2037654513.html
Портрет Героя Советского Союза Колесовой украсил школу в Ярославле
Портрет Героя Советского Союза Колесовой украсил школу в Ярославле - РИА Новости, 26.08.2025
Портрет Героя Советского Союза Колесовой украсил школу в Ярославле
Приемка объектов в рамках регионального проекта "#БудьЯрче" стартовала в Ярославской области, в частности на здании школы №80 появился портрет Героя Советского... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:54:00+03:00
2025-08-26T13:54:00+03:00
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037653592_0:108:1134:746_1920x0_80_0_0_4be66fb8ceec726d19771b337fe328a6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Приемка объектов в рамках регионального проекта "#БудьЯрче" стартовала в Ярославской области, в частности на здании школы №80 появился портрет Героя Советского Союза, разведчицы Елены Колесовой, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев. По словам главы региона, в 2025 году в программе участвуют 18 зданий в 12 муниципальных и городских округах. Среди них – школы, учреждения здравоохранения, культуры и молодежной политики. "Более 100 ребят представили свои идеи на конкурс макетов, и большинство связано с темами патриотизма и любви к малой родине. Первым комиссия оценила фасад ярославской школы №80. Здесь появился портрет Героя Советского Союза, легендарной разведчицы Елены Колесовой. Символично, что работа выполнена в год 80-летия Великой Победы", – написал Евраев. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году благодаря проекту преобразились 32 здания в 16 округах региона, в 2023 году – 12 школ и детский сад в Ярославле.
https://ria.ru/20250826/evraev-2037597928.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037653592_0:2:1134:853_1920x0_80_0_0_0823fc55be0743fa508976d479517d0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
Портрет Героя Советского Союза Колесовой украсил школу в Ярославле

Евраев: портрет разведчицы Колесовой украсил здание школы в Ярославле

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ярославской областиПортрет Героя Советского Союза Колесовой в Ярославле
Портрет Героя Советского Союза Колесовой в Ярославле - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ярославской области
Портрет Героя Советского Союза Колесовой в Ярославле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Приемка объектов в рамках регионального проекта "#БудьЯрче" стартовала в Ярославской области, в частности на здании школы №80 появился портрет Героя Советского Союза, разведчицы Елены Колесовой, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.
По словам главы региона, в 2025 году в программе участвуют 18 зданий в 12 муниципальных и городских округах. Среди них – школы, учреждения здравоохранения, культуры и молодежной политики.
"Более 100 ребят представили свои идеи на конкурс макетов, и большинство связано с темами патриотизма и любви к малой родине. Первым комиссия оценила фасад ярославской школы №80. Здесь появился портрет Героя Советского Союза, легендарной разведчицы Елены Колесовой. Символично, что работа выполнена в год 80-летия Великой Победы", – написал Евраев.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году благодаря проекту преобразились 32 здания в 16 округах региона, в 2023 году – 12 школ и детский сад в Ярославле.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Исторические поселения Ярославской области благоустроят в 2026 году
10:05
 
Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала