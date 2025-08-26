https://ria.ru/20250826/vzyatka-2037740258.html

Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ

Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ

Суд приговорил калининградца к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ, сообщает пресс служба областного суда.

КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Суд приговорил калининградца к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ, сообщает пресс служба областного суда. Судом установлено, что 23 декабря 2024 года подсудимый А. передал сотруднику УФСБ России по Калининградской области пять миллионов рублей в качестве первой части взятки в общем размере 10 миллионов рублей. Взамен он рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Действия подсудимого А. судом квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере. "Приговором Ленинградского районного суда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда. Отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, в том числе по месту прохождения службы, активное участие в общественной жизни, наличие заболеваний и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. Так же то, что супруга подсудимого имеет статус многодетной матери. Отягчающих наказание обстоятельств нет. Кроме того, суд конфисковал в доход государства предмет взятки - денежные средства в размере пяти миллионов рублей.

