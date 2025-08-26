Рейтинг@Mail.ru
Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/vzyatka-2037740258.html
Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ
Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 26.08.2025
Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ
Суд приговорил калининградца к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ, сообщает пресс служба областного... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T20:16:00+03:00
2025-08-26T20:16:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Суд приговорил калининградца к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ, сообщает пресс служба областного суда. Судом установлено, что 23 декабря 2024 года подсудимый А. передал сотруднику УФСБ России по Калининградской области пять миллионов рублей в качестве первой части взятки в общем размере 10 миллионов рублей. Взамен он рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Действия подсудимого А. судом квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере. "Приговором Ленинградского районного суда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда. Отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, в том числе по месту прохождения службы, активное участие в общественной жизни, наличие заболеваний и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. Так же то, что супруга подсудимого имеет статус многодетной матери. Отягчающих наказание обстоятельств нет. Кроме того, суд конфисковал в доход государства предмет взятки - денежные средства в размере пяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20250823/sud-2037115668.html
https://ria.ru/20250821/sud-2036800871.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининград
Происшествия, Россия, Калининградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Калининград
Житель Калининграда получил срок за взятку сотруднику ФСБ

Суд приговорил жителя Калининграда к 5 годам колонии за взятку сотруднику ФСБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Суд приговорил калининградца к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ, сообщает пресс служба областного суда.
Судом установлено, что 23 декабря 2024 года подсудимый А. передал сотруднику УФСБ России по Калининградской области пять миллионов рублей в качестве первой части взятки в общем размере 10 миллионов рублей. Взамен он рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора по делу о взятке
23 августа, 07:42
Действия подсудимого А. судом квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере.
"Приговором Ленинградского районного суда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, в том числе по месту прохождения службы, активное участие в общественной жизни, наличие заболеваний и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. Так же то, что супруга подсудимого имеет статус многодетной матери. Отягчающих наказание обстоятельств нет.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства предмет взятки - денежные средства в размере пяти миллионов рублей.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Верховный суд пояснил, чем получение взятки отличается от отката
21 августа, 17:14
 
ПроисшествияРоссияКалининградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала