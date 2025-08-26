Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
12:28 26.08.2025
В Госдуме раскрыли, как Запад рассчитывает использовать выборы в России
В Госдуме раскрыли, как Запад рассчитывает использовать выборы в России - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме раскрыли, как Запад рассчитывает использовать выборы в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила, что Запад рассчитывает использовать выборы в... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
россия
василий пискарев
госдума рф
евросоюз
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила, что Запад рассчитывает использовать выборы в России в сентябре 2025 года для изучения российских механизмов противодействия вмешательству в выборы, чтобы применить эти знания в 2026 году во время федеральной электоральной кампании, заявил глава комиссии Василий Пискарев. "Анализ деятельности выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций показывает, что Запад рассчитывает использовать предстоящие в сентябре этого года в нашей стране выборы также для выявления и изучения российских механизмов противодействия иностранному вмешательству с прицелом на федеральную электоральную кампанию 2026 года", - сообщил Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии. Он также отметил, что накануне единого дня голосования НПО из стран ЕС "Европейская Платформа за Демократические Выборы" (EPDE) и "Российский наблюдатель за выборами" (REM), признанные нежелательными за вмешательство в выборы, объявили о запуске "нового стратегического" антироссийского партнерства в целях анализа и влияния на избирательные процессы в России. Он подчеркнул, что к новой объединенной платформе по вмешательству в выборы в России подключились 17 НПО, входящих в EPDE, и сеть российских и зарубежных экспертов, наблюдателей и представителей СМИ, работающих под вывеской германской REM. По его словам, с помощью подобных проплаченных "общественников", годами профессионально работающих над дискредитацией российской избирательной системы, противник пытается прощупать возможности для подрыва нашего электорального суверенитета. "Будем учитывать данную информацию в ходе подготовки к выборам, которые являются сугубо внутренним делом суверенного государства, поэтому любое вмешательство извне в наши избирательные процессы и процедуры будут решительно пресекаться", - подытожил глава думской комиссии.
россия
в мире, россия, василий пискарев, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме раскрыли, как Запад рассчитывает использовать выборы в России

Пискарев: Запад хочет изучить методы противодействия РФ вмешательству в выборы

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила, что Запад рассчитывает использовать выборы в России в сентябре 2025 года для изучения российских механизмов противодействия вмешательству в выборы, чтобы применить эти знания в 2026 году во время федеральной электоральной кампании, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Анализ деятельности выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций показывает, что Запад рассчитывает использовать предстоящие в сентябре этого года в нашей стране выборы также для выявления и изучения российских механизмов противодействия иностранному вмешательству с прицелом на федеральную электоральную кампанию 2026 года", - сообщил Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.
Он также отметил, что накануне единого дня голосования НПО из стран ЕС "Европейская Платформа за Демократические Выборы" (EPDE) и "Российский наблюдатель за выборами" (REM), признанные нежелательными за вмешательство в выборы, объявили о запуске "нового стратегического" антироссийского партнерства в целях анализа и влияния на избирательные процессы в России.
Он подчеркнул, что к новой объединенной платформе по вмешательству в выборы в России подключились 17 НПО, входящих в EPDE, и сеть российских и зарубежных экспертов, наблюдателей и представителей СМИ, работающих под вывеской германской REM. По его словам, с помощью подобных проплаченных "общественников", годами профессионально работающих над дискредитацией российской избирательной системы, противник пытается прощупать возможности для подрыва нашего электорального суверенитета.
"Будем учитывать данную информацию в ходе подготовки к выборам, которые являются сугубо внутренним делом суверенного государства, поэтому любое вмешательство извне в наши избирательные процессы и процедуры будут решительно пресекаться", - подытожил глава думской комиссии.
В миреРоссияВасилий ПискаревГосдума РФЕвросоюз
 
 
