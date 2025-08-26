Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу
14:30 26.08.2025
Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу
Более 52 тысяч (52 251) рублей в среднем стоит россиянам собрать ребенка в школу, в прошлом году эта цифра составляла 44 270 рублей, следует из опроса... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 52 тысяч (52 251) рублей в среднем стоит россиянам собрать ребенка в школу, в прошлом году эта цифра составляла 44 270 рублей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе, по оценкам россиян, выросли за последний год почти на 8 тысяч рублей (или +18%), с 44 270 до 52 251 рубля. Дороже всего сборы ребенка в школу обходятся гражданам, проживающим в Северо-Западном (62 933 рублей) и Сибирском (62 112 рублей) федеральных округах. Как показал опрос, процент школьных трат к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в 2025 году в среднем составляет 55%, что на 5% больше чем в прошлом году. "Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам. При этом структура приобретений остается консервативной только в части одежды и обуви – в этом сегменте все подчиняется законам рынка. Любопытно, что ожидается заметный рост расходов на приобретение рюкзаков и портфелей – это может говорить как о росте цен на существующую номенклатуру, так и о повышении спроса на более качественную или модную продукцию", - отметил директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
общество, вциом
ВЦИОМ: сбор ребенка в школу обойдется в среднем в 52 тысячи рублей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 52 тысяч (52 251) рублей в среднем стоит россиянам собрать ребенка в школу, в прошлом году эта цифра составляла 44 270 рублей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе, по оценкам россиян, выросли за последний год почти на 8 тысяч рублей (или +18%), с 44 270 до 52 251 рубля. Дороже всего сборы ребенка в школу обходятся гражданам, проживающим в Северо-Западном (62 933 рублей) и Сибирском (62 112 рублей) федеральных округах.
Как показал опрос, процент школьных трат к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в 2025 году в среднем составляет 55%, что на 5% больше чем в прошлом году.
"Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам. При этом структура приобретений остается консервативной только в части одежды и обуви – в этом сегменте все подчиняется законам рынка. Любопытно, что ожидается заметный рост расходов на приобретение рюкзаков и портфелей – это может говорить как о росте цен на существующую номенклатуру, так и о повышении спроса на более качественную или модную продукцию", - отметил директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу
15 августа 2024
