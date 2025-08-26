https://ria.ru/20250826/vtsiomy-2037662766.html

Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу

Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу - РИА Новости, 26.08.2025

Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу

Более 52 тысяч (52 251) рублей в среднем стоит россиянам собрать ребенка в школу, в прошлом году эта цифра составляла 44 270 рублей, следует из опроса... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:30:00+03:00

2025-08-26T14:30:00+03:00

2025-08-26T14:30:00+03:00

общество

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145581/67/1455816774_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6417d5a1e6d54a66fa40a0029aaba7b6.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 52 тысяч (52 251) рублей в среднем стоит россиянам собрать ребенка в школу, в прошлом году эта цифра составляла 44 270 рублей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе, по оценкам россиян, выросли за последний год почти на 8 тысяч рублей (или +18%), с 44 270 до 52 251 рубля. Дороже всего сборы ребенка в школу обходятся гражданам, проживающим в Северо-Западном (62 933 рублей) и Сибирском (62 112 рублей) федеральных округах. Как показал опрос, процент школьных трат к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в 2025 году в среднем составляет 55%, что на 5% больше чем в прошлом году. "Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам. При этом структура приобретений остается консервативной только в части одежды и обуви – в этом сегменте все подчиняется законам рынка. Любопытно, что ожидается заметный рост расходов на приобретение рюкзаков и портфелей – это может говорить как о росте цен на существующую номенклатуру, так и о повышении спроса на более качественную или модную продукцию", - отметил директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240815/shkola-1966301407.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом