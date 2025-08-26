https://ria.ru/20250826/vsu-2037746123.html
Белгородский губернатор рассказал об атаках дронов ВСУ
Белгородский губернатор рассказал об атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках дронов ВСУ
Украинские беспилотники во вторник атаковали десять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T21:25:00+03:00
2025-08-26T21:25:00+03:00
2025-08-26T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники во вторник атаковали десять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников продолжают удары по нашему региону. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке предприятия... В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанёс удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Валуйском округе атакам дронов подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка и хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь частных домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и одна единица сельхозтехники. В Грайворонском округе в посёлке Хотмыжск вследствие атаки FPV-дрона огнём уничтожен легковой автомобиль, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Белгородский губернатор рассказал об атаках дронов ВСУ
Дроны ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области