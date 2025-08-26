https://ria.ru/20250826/vsu-2037746123.html

Белгородский губернатор рассказал об атаках дронов ВСУ

Белгородский губернатор рассказал об атаках дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники во вторник атаковали десять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников продолжают удары по нашему региону. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке предприятия... В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанёс удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Валуйском округе атакам дронов подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка и хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь частных домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и одна единица сельхозтехники. В Грайворонском округе в посёлке Хотмыжск вследствие атаки FPV-дрона огнём уничтожен легковой автомобиль, уточнил глава области.

