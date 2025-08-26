Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/vsu-2037624428.html
В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль
В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль - РИА Новости, 26.08.2025
В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль
Автозаправочная станция и легковой автомобиль загорелись в результате попадания украинского дрона в понедельник в селе Бехтеры в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:07:00+03:00
2025-08-26T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_b7382b14f720a1d94e22d01cc6223cca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Автозаправочная станция и легковой автомобиль загорелись в результате попадания украинского дрона в понедельник в селе Бехтеры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В селе Бехтеры Голопристанского МО в результате попадания дрона загорелись АЗС и легковой автомобиль", - написал Сальдо в Telegram-канале. Ранее экстренные службы региона сообщили, что один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Збурьевка, также ранения получили двое жителей Алешек и один житель Каховки. Сальдо уточнил, что получившие ранения два жителя Алешек госпитализированы в местную больницу. В Каховке от удара дроном-камикадзе пострадал мужчина 1995 года рождения, он госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу.
https://ria.ru/20250614/zhitel-2022788215.html
каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbbc0bdca6d1d695799d242643bdb259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль

В Херсонской области произошло возгорание АЗС и авто из-за падения обломков БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Автозаправочная станция и легковой автомобиль загорелись в результате попадания украинского дрона в понедельник в селе Бехтеры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В селе Бехтеры Голопристанского МО в результате попадания дрона загорелись АЗС и легковой автомобиль", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Ранее экстренные службы региона сообщили, что один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Збурьевка, также ранения получили двое жителей Алешек и один житель Каховки.
Сальдо уточнил, что получившие ранения два жителя Алешек госпитализированы в местную больницу. В Каховке от удара дроном-камикадзе пострадал мужчина 1995 года рождения, он госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу.
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель
14 июня, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала