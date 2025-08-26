https://ria.ru/20250826/vsu-2037624428.html

В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль

В Херсонской области при падении обломков БПЛА загорелись АЗС и автомобиль

2025-08-26T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Автозаправочная станция и легковой автомобиль загорелись в результате попадания украинского дрона в понедельник в селе Бехтеры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В селе Бехтеры Голопристанского МО в результате попадания дрона загорелись АЗС и легковой автомобиль", - написал Сальдо в Telegram-канале. Ранее экстренные службы региона сообщили, что один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Збурьевка, также ранения получили двое жителей Алешек и один житель Каховки. Сальдо уточнил, что получившие ранения два жителя Алешек госпитализированы в местную больницу. В Каховке от удара дроном-камикадзе пострадал мужчина 1995 года рождения, он госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу.

каховка

херсонская область

2025

происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины