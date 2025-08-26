Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область
11:43 26.08.2025
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 10 муниципалитетов Белгородской области более 70 раз, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 74 беспилотников, из них 32 дрона были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 4 частных домовладениях, трех предприятиях и 20 транспортных средствах. В понедельник, как сообщил глава области, в больнице скончался мужчина, пострадавший 15 августа, кроме того, тяжелое ранение получил житель Шебекино в результате обстрела города. "В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Шаховка нанесены удары 4 беспилотников. Обошлось без последствий. В Грайворонском муниципальном округе посёлок Чапаевский атакован FPV-дроном — повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, село Сподарюшино подверглось обстрелу с применением 4 боеприпасов. Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль 15 августа в селе Дунайка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что город Белгород атакован одним беспилотником, село Новоалександровка Борисовского района подверглось атаке дрона, в Белгородском районе совершены атаки 7 беспилотников. По данным главы региона, в Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись атакам 17 беспилотников, над Губкинским округом и Ивнянским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 19 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 16 беспилотников, 13 из которых подавлены. В результате обстрела города Шебекино ранен мирный житель", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 10 муниципалитетов Белгородской области более 70 раз, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 74 беспилотников, из них 32 дрона были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 4 частных домовладениях, трех предприятиях и 20 транспортных средствах. В понедельник, как сообщил глава области, в больнице скончался мужчина, пострадавший 15 августа, кроме того, тяжелое ранение получил житель Шебекино в результате обстрела города.
"В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Шаховка нанесены удары 4 беспилотников. Обошлось без последствий. В Грайворонском муниципальном округе посёлок Чапаевский атакован FPV-дроном — повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, село Сподарюшино подверглось обстрелу с применением 4 боеприпасов. Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль 15 августа в селе Дунайка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что город Белгород атакован одним беспилотником, село Новоалександровка Борисовского района подверглось атаке дрона, в Белгородском районе совершены атаки 7 беспилотников. По данным главы региона, в Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись атакам 17 беспилотников, над Губкинским округом и Ивнянским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 19 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 16 беспилотников, 13 из которых подавлены. В результате обстрела города Шебекино ранен мирный житель", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
