Украинские боевики истощают боеспособные бригады
Украинские боевики истощают боеспособные бригады - РИА Новости, 26.08.2025
Украинские боевики истощают боеспособные бригады
ВСУ столкнулись со значительными трудностями в комплектовании подразделений личным составом, несколько наиболее боеспособных украинских бригад постоянно... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T04:51:00+03:00
2025-08-26T04:51:00+03:00
2025-08-26T04:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ВСУ столкнулись со значительными трудностями в комплектовании подразделений личным составом, несколько наиболее боеспособных украинских бригад постоянно перемещаются вдоль линии фронта для "латания" прорывов в обороне, что приводит к истощению этих подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом, поэтому несколько боеспособных бригад бесконечно перебрасывают вдоль линии фронта, чтобы заткнуть бреши в линии обороны", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ситуация на фронте остается крайне напряженной для Киева. По его словам, украинские силы ведут оборону на широком протяжении линии фронта и пытаются снять давление на своих участках одновременно на нескольких направлениях. "Украинское командование вынуждено использовать одни и те же наиболее подготовленные бригады для реагирования на кризисные ситуации по всему фронту, что не дает подразделениям возможности для восстановления и приводит к повышенному истощению и потере боеспособности", - добавил он.
киев
Новости
ru-RU
