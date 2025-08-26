https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037598512.html

Губернатор Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО

ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководством партии "Единая Россия" по вопросам координации поддержки участников спецоперации, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Хоценко и секретарь генсовета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Владимир Якушев встретились в Москве. Они обсудили вопросы системной поддержки участников специальной военной операции и их семей. "Регулярно отправляем на фронт из региона фуры с автомобилями, квадроциклами, медикаментами, станциями РЭБ и другими предметами, которые необходимы парням для выполнения боевых задач. Самое главное — это победа! Продолжим работать, чтобы ее приближать", - сказал Хоценко. Также на встрече обсудили развитие партийной работы в регионе, активное вовлечение ветеранов и участников СВО в общественную и политическую деятельность, а также повышение интереса молодежи к инициативам партии. Стороны договорились продолжить поддержку участников СВО.

