Губернатор Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО
Омская область
Омская область
 
10:10 26.08.2025 (обновлено: 14:24 26.08.2025)
Губернатор Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО
Губернатор Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Губернатор Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководством партии "Единая Россия" по вопросам координации поддержки участников спецоперации,... РИА Новости, 26.08.2025
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководством партии "Единая Россия" по вопросам координации поддержки участников спецоперации, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Хоценко и секретарь генсовета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Владимир Якушев встретились в Москве. Они обсудили вопросы системной поддержки участников специальной военной операции и их семей. "Регулярно отправляем на фронт из региона фуры с автомобилями, квадроциклами, медикаментами, станциями РЭБ и другими предметами, которые необходимы парням для выполнения боевых задач. Самое главное — это победа! Продолжим работать, чтобы ее приближать", - сказал Хоценко. Также на встрече обсудили развитие партийной работы в регионе, активное вовлечение ветеранов и участников СВО в общественную и политическую деятельность, а также повышение интереса молодежи к инициативам партии. Стороны договорились продолжить поддержку участников СВО.
омская область
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО

Глава Омской области Хоценко провел встречу по вопросам поддержки участников СВО

ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководством партии "Единая Россия" по вопросам координации поддержки участников спецоперации, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Хоценко и секретарь генсовета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Владимир Якушев встретились в Москве. Они обсудили вопросы системной поддержки участников специальной военной операции и их семей.
"Регулярно отправляем на фронт из региона фуры с автомобилями, квадроциклами, медикаментами, станциями РЭБ и другими предметами, которые необходимы парням для выполнения боевых задач. Самое главное — это победа! Продолжим работать, чтобы ее приближать", - сказал Хоценко.
Также на встрече обсудили развитие партийной работы в регионе, активное вовлечение ветеранов и участников СВО в общественную и политическую деятельность, а также повышение интереса молодежи к инициативам партии. Стороны договорились продолжить поддержку участников СВО.
Встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко с руководителем национальной части Молодежного Совета ШОС Денисом Кравченко - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Хоценко обсудил расширение грантовой поддержки молодежных инициатив
20 августа, 14:10
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
