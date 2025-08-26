https://ria.ru/20250826/vozgoranie-2037700493.html
В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное
В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное - РИА Новости, 26.08.2025
В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное
Возгорание сухой растительности вблизи села Мраморное в Симферопольском районе Крыма удалось локализовать на 12 гектарах, от огня защищены четыре садовых... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:28:00+03:00
2025-08-26T16:28:00+03:00
2025-08-26T16:32:00+03:00
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности вблизи села Мраморное в Симферопольском районе Крыма удалось локализовать на 12 гектарах, от огня защищены четыре садовых товарищества, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС локализовали пожар на 12 гектарах. От огня были защищены СНТ "Мечта", "Чунгуровый сад", "Россинка", "Родники", - говорится в сообщении.ПО данным МЧС РФ, авиация министерства выполнила 36 сбросов воды общим объёмом 108 тонн. На земле тушение продолжают более 160 специалистов и 44 единицы техники.
https://ria.ru/20250826/pozhar-2037666464.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное
В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное на площади 12 гектаров