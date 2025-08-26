https://ria.ru/20250826/vozgoranie-2037700493.html

В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное

В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное - РИА Новости, 26.08.2025

В Крыму локализовали возгорание вблизи села Мраморное

Возгорание сухой растительности вблизи села Мраморное в Симферопольском районе Крыма удалось локализовать на 12 гектарах, от огня защищены четыре садовых... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности вблизи села Мраморное в Симферопольском районе Крыма удалось локализовать на 12 гектарах, от огня защищены четыре садовых товарищества, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС локализовали пожар на 12 гектарах. От огня были защищены СНТ "Мечта", "Чунгуровый сад", "Россинка", "Родники", - говорится в сообщении.ПО данным МЧС РФ, авиация министерства выполнила 36 сбросов воды общим объёмом 108 тонн. На земле тушение продолжают более 160 специалистов и 44 единицы техники.

