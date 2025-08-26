Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вручил государственные награды врачам госпиталя Росгвардии
20:33 26.08.2025
Воробьев вручил государственные награды врачам госпиталя Росгвардии
Воробьев вручил государственные награды врачам госпиталя Росгвардии - РИА Новости, 26.08.2025
Воробьев вручил государственные награды врачам госпиталя Росгвардии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в Балашихе вручил государственные награды медикам военного клинического госпиталя национальной гвардии... РИА Новости, 26.08.2025
московская область (подмосковье)
Воробьев вручил государственные награды врачам госпиталя Росгвардии

Губернатор Воробьев вручил госнаграды врачам госпиталя Росгвардии в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в Балашихе вручил государственные награды медикам военного клинического госпиталя национальной гвардии Российской Федерации, отличившимся при оказании помощи военнослужащим, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В их числе (в числе сотрудников госпиталя, удостоенных наград - ред.) – майор медицинской службы, сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Владимир. Андрей Воробьев вручил ему орден "За доблесть и мужество"… Такой же награды удостоены еще три врача: начальник дерматовенерологического отделения Владимир, начальник центра интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации Тамара, старший врач-хирург хирургического отделения Светлана. Благодарность губернатора объявлена начальнику кабинета мануальной терапии Михаилу и старшему врачу-гастроэнтерологу Мурату", - говорится в сообщении.
Воробьев отметил, что госпиталь Росгвардии, как и другие медицинские и реабилитационные центры, сегодня имеет особое значение. По его словам, бойцы возвращаются с передовой с различными, порой тяжелыми ранениями, однако благодаря работе хирургов, реаниматологов и психологов они восстанавливаются, возвращаются к нормальной жизни, строят планы на будущее, находят работу и продолжают воспитывать детей.
"Хочу поздравить всех врачей с наступающим Днем военного медика. Я этот госпиталь знаю давно, во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали, поэтому я хотел бы поблагодарить и медсестер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу, профессионализм", - сказал Воробьев в ходе общения с врачами, его слова приводит пресс-служба.
Воробьев также навестил военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, который насчитывает 1200 коек и считается методическим центром медицинской службы войск национальной гвардии РФ. В пресс-службе отметили, что в госпитале лечатся военнослужащие и ветераны со всей страны, в том числе получившие ранения на передовой. По словам начальника госпиталя Олега Багаева, личный состав регулярно выезжает для выполнения задач в зону СВО, и каждый врач возвращается оттуда с государственной наградой.
В пресс-службе отметили, что на территории госпиталя расположены четыре центра, более 40 лечебно-диагностических отделений, медицинский отряд специального назначения, в учреждении оказывают первичную, а также специализированную помощь по таким профилям, как онкология, рентгенохирургия, нейрохирургия и другие. Уточняется, что госпиталь постоянно модернизируется, совершенствуется его инфраструктура. В планах - проектирование и строительство нового хирургического корпуса, а также центра анестезиологии и реаниматологии, который будет оснащён современными гибридными операционными.
На территории Подмосковья расположены еще несколько подобных учреждений - 1586 Военный клинический госпиталь в Подольске и его филиал в Солнечногорске, филиал "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" Федерального медико-биологического агентства в Дмитрове, филиалы Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского в Красногорске, Одинцове, Власихе, Краснознаменске, Сергиевом Посаде и Королеве.
