Рейтинг@Mail.ru
Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/voennyj-2037595107.html
Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией
Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 26.08.2025
Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией
Польский военнослужащий получил ранение на польско-белорусской границе при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:52:00+03:00
2025-08-26T09:52:00+03:00
в мире
польша
подляское воеводство
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польский военнослужащий получил ранение на польско-белорусской границе при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщило во вторник Оперативное командование Вооруженных сил Польши. "При пресечении незаконного пересечения границы группой агрессивно настроенных мигрантов военнослужащий Подляской оперативной группы получил ранение левой руки", - указало командование в распространенном сообщении. Инцидент произошел в понедельник вечером в районе населённого пункта Черемха Подляского воеводства. Военнослужащему была оказана первая помощь на месте происшествия. Он был доставлен в больницу в Белостоке, где получил специализированную помощь. Его состояние оценивается как стабильное. Военная полиция проводит расследование инцидента на месте происшествия. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20250202/soldat-1996877802.html
польша
подляское воеводство
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, подляское воеводство, минск
В мире, Польша, Подляское воеводство, Минск
Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией

Военный ВС Польши пострадал при попытке мигрантов пересечь границу с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польский военнослужащий получил ранение на польско-белорусской границе при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщило во вторник Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"При пресечении незаконного пересечения границы группой агрессивно настроенных мигрантов военнослужащий Подляской оперативной группы получил ранение левой руки", - указало командование в распространенном сообщении.
Инцидент произошел в понедельник вечером в районе населённого пункта Черемха Подляского воеводства. Военнослужащему была оказана первая помощь на месте происшествия. Он был доставлен в больницу в Белостоке, где получил специализированную помощь. Его состояние оценивается как стабильное.
Военная полиция проводит расследование инцидента на месте происшествия.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией
2 февраля, 12:08
 
В миреПольшаПодляское воеводствоМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала