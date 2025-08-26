https://ria.ru/20250826/voennyj-2037595107.html

Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польский военнослужащий получил ранение на польско-белорусской границе при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщило во вторник Оперативное командование Вооруженных сил Польши. "При пресечении незаконного пересечения границы группой агрессивно настроенных мигрантов военнослужащий Подляской оперативной группы получил ранение левой руки", - указало командование в распространенном сообщении. Инцидент произошел в понедельник вечером в районе населённого пункта Черемха Подляского воеводства. Военнослужащему была оказана первая помощь на месте происшествия. Он был доставлен в больницу в Белостоке, где получил специализированную помощь. Его состояние оценивается как стабильное. Военная полиция проводит расследование инцидента на месте происшествия. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

