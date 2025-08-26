Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома - РИА Новости, 26.08.2025
Ставропольский край
Ставропольский край
 
16:48 26.08.2025
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома - РИА Новости, 26.08.2025
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома
Делаем все для того, чтобы ставропольцы могли получить современную и высокотехнологичную медицинскую помощь дома, сообщил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 26.08.2025
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Делаем все для того, чтобы ставропольцы могли получить современную и высокотехнологичную медицинскую помощь дома, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Из бюджета края выделили более 116 миллионов рублей, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения", для создания новейшего офтальмологического центра. Он откроется при краевой клинической больнице на месте бывшего офтальмологического диспансера. "Сейчас уже завершаем капремонт отдельно стоящего двухэтажного здания. Ведутся отделочные работы. Начали подсоединение к инженерным сетям", – написал Владимиров в своем телеграм-канале. Закуплено и поставлено суперсовременное оборудование. В том числе хирургический офтальмологический микроскоп последнего поколения, лазерная диодная офтальмологическая система для визуализации глазного дна, а также новейшая система оптической когерентной томографии сетчатки. По словам губернатора, ставропольские хирурги-офтальмологи уже прошли обучение у специалистов в клиниках Москвы. Планируется, что в новом офтальмологическом центре 20 тысяч человек в год смогут получать консультативно-диагностическую помощь. Хирургический стационар будет принимать более 2,1 тысячи пациентов в год, уточнил Владимиров.
ставропольский край
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома

Владимиров: делаем все, чтобы жители Ставрополья могли получить медпомощь дома

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Делаем все для того, чтобы ставропольцы могли получить современную и высокотехнологичную медицинскую помощь дома, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Из бюджета края выделили более 116 миллионов рублей, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения", для создания новейшего офтальмологического центра. Он откроется при краевой клинической больнице на месте бывшего офтальмологического диспансера.
"Сейчас уже завершаем капремонт отдельно стоящего двухэтажного здания. Ведутся отделочные работы. Начали подсоединение к инженерным сетям", – написал Владимиров в своем телеграм-канале.
Закуплено и поставлено суперсовременное оборудование. В том числе хирургический офтальмологический микроскоп последнего поколения, лазерная диодная офтальмологическая система для визуализации глазного дна, а также новейшая система оптической когерентной томографии сетчатки.
По словам губернатора, ставропольские хирурги-офтальмологи уже прошли обучение у специалистов в клиниках Москвы.
Планируется, что в новом офтальмологическом центре 20 тысяч человек в год смогут получать консультативно-диагностическую помощь.
Хирургический стационар будет принимать более 2,1 тысячи пациентов в год, уточнил Владимиров.
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
