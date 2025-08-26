Рейтинг@Mail.ru
Сийярто раскритиковал мэра Будапешта за празднование дня Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 26.08.2025
Сийярто раскритиковал мэра Будапешта за празднование дня Украины
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
вооруженные силы украины
мид венгрии
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал оппозиционного мэра Будапешта Гергея Карачоня за подсветку моста в центре Будапешта в цвета украинского флага, в то время как Владимир Зеленский использовал день независимости Украины, чтобы лишний раз грозить Венгрии и ее энергоснабжению. Ранее Сийярто опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что существование дружбы между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Евросоюз. В пятницу Украина атаковала нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию, выведя его из строя на пять дней. "Поведение оппозиции... во многом шокирует и весьма показательно. Два дня назад Гергей Карачонь отпраздновал день независимости Украины здесь, в Будапеште, сине-жёлтым Цепным мостом, в тот самый день, когда Зеленский угрожал Венгрии", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, в этот день праздник был и в Брюсселе, что доказывает, что Урсула фон дер Ляйен, очевидно, теперь председатель "не европейской, а украинской комиссии". Министр добавил, что предпочел бы видеть старейший из будапештских мостов через Дунай "всегда подсвеченным в красно-бело-зеленые" цвета флага Венгрии. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
2025
Сийярто раскритиковал мэра Будапешта за празднование дня Украины

БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал оппозиционного мэра Будапешта Гергея Карачоня за подсветку моста в центре Будапешта в цвета украинского флага, в то время как Владимир Зеленский использовал день независимости Украины, чтобы лишний раз грозить Венгрии и ее энергоснабжению.
Ранее Сийярто опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что существование дружбы между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Евросоюз. В пятницу Украина атаковала нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию, выведя его из строя на пять дней.
"Поведение оппозиции... во многом шокирует и весьма показательно. Два дня назад Гергей Карачонь отпраздновал день независимости Украины здесь, в Будапеште, сине-жёлтым Цепным мостом, в тот самый день, когда Зеленский угрожал Венгрии", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, в этот день праздник был и в Брюсселе, что доказывает, что Урсула фон дер Ляйен, очевидно, теперь председатель "не европейской, а украинской комиссии".
Министр добавил, что предпочел бы видеть старейший из будапештских мостов через Дунай "всегда подсвеченным в красно-бело-зеленые" цвета флага Венгрии.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
