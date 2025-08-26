https://ria.ru/20250826/vengrija-2037635824.html

Сийярто рассказал, почему Венгрия не обрубила Украине электричество

БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Из Венгрии на Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особо выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?" - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр подчеркнул, что Венгрия "не желает ничего плохого украинскому народу" и этим отличается от украинских властей с их "чрезвычайно низким моральным уровнем". "Они не задумываются о том, что энергоснабжение страны сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, живущих в этой стране. Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведёт себя бывший актёр, а ныне их президент", - отметил Сийярто. Он посоветовал украинским властям "в следующий раз, когда они будут принимать решение о бомбардировке нефтепровода "Дружба", помнить о том, что Венгрия "прекращением поставок электроэнергии может создать для Украины такие трудности", которые стали бы катастрофичны. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.

