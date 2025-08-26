Рейтинг@Mail.ru
Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ - РИА Новости, 26.08.2025
09:17 26.08.2025
Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/32/1558193202_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9c2ab414d49fd0f65078c97cbcde6bea.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова. "Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой – доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания", – приводятся в сообщении слова Кобякова. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия
владивосток
россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), экономика
Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.
"Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой – доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Россия Владивосток Антон Кобяков Дальневосточный федеральный университет Восточный экономический форум (ВЭФ) Экономика
 
 
