Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ
Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ в сентябре
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.
"Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой – доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.