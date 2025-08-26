https://ria.ru/20250826/vef-2025-2037590372.html

Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ

Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ - РИА Новости, 26.08.2025

Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ

Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:17:00+03:00

2025-08-26T09:17:00+03:00

2025-08-26T09:17:00+03:00

россия

владивосток

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/32/1558193202_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9c2ab414d49fd0f65078c97cbcde6bea.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова. "Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой – доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания", – приводятся в сообщении слова Кобякова. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250822/vef-2036893979.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), экономика