Житель Иркутской области снял видео с угрозами инспекторам ДПС
26.08.2025
26.08.2025
Житель Иркутской области снял видео с угрозами инспекторам ДПС
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мужчина на камеру угрожал лишить должности инспектора ДПС, остановившего машину без номеров в Иркутской области, но затем был вынужден извиняться, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Инцидент произошел в городе Черемхово, - сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль без госномеров. За рулем - человек без водительского удостоверения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в процесс составления материалов попытался активно вмешаться знакомый нарушителя, который обещал инспекторам неприятности и говорил о больших связях в руководстве. Впоследствии он выложил видеоролик в местный Telegram-канал. "Это все пойдет в Иркутск. Я знаю начальника ГАИ. Это ваши звезды будут лететь", - говорит мужчина на опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции видео. Правоохранители установили личность молодого человека - им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который в феврале привлекался к ответственности за вождение без прав. "Свои действия он объяснил фразой: "Пацаны все снимали, и я тоже решил снять. Я думал - вдруг отпустят", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что молодой человек принес полицейским свои извинения. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мужчина на камеру угрожал лишить должности инспектора ДПС, остановившего машину без номеров в Иркутской области, но затем был вынужден извиняться, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"Инцидент произошел в городе Черемхово, - сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль без госномеров. За рулем - человек без водительского удостоверения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в процесс составления материалов попытался активно вмешаться знакомый нарушителя, который обещал инспекторам неприятности и говорил о больших связях в руководстве. Впоследствии он выложил видеоролик в местный Telegram-канал.
"Это все пойдет в Иркутск. Я знаю начальника ГАИ. Это ваши звезды будут лететь", - говорит мужчина на опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции видео.
Правоохранители установили личность молодого человека - им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который в феврале привлекался к ответственности за вождение без прав.
"Свои действия он объяснил фразой: "Пацаны все снимали, и я тоже решил снять. Я думал - вдруг отпустят", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что молодой человек принес полицейским свои извинения.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
