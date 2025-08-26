https://ria.ru/20250826/ugrozy-2037634620.html

Житель Иркутской области снял видео с угрозами инспекторам ДПС

Житель Иркутской области снял видео с угрозами инспекторам ДПС - РИА Новости, 26.08.2025

Житель Иркутской области снял видео с угрозами инспекторам ДПС

Мужчина на камеру угрожал лишить должности инспектора ДПС, остановившего машину без номеров в Иркутской области, но затем был вынужден извиняться, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:43:00+03:00

2025-08-26T12:43:00+03:00

2025-08-26T12:43:00+03:00

происшествия

иркутская область

россия

черемхово

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037634363_26:0:1256:692_1920x0_80_0_0_6d75445bee4f20d90e881cb8e7977763.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мужчина на камеру угрожал лишить должности инспектора ДПС, остановившего машину без номеров в Иркутской области, но затем был вынужден извиняться, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Инцидент произошел в городе Черемхово, - сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль без госномеров. За рулем - человек без водительского удостоверения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в процесс составления материалов попытался активно вмешаться знакомый нарушителя, который обещал инспекторам неприятности и говорил о больших связях в руководстве. Впоследствии он выложил видеоролик в местный Telegram-канал. "Это все пойдет в Иркутск. Я знаю начальника ГАИ. Это ваши звезды будут лететь", - говорит мужчина на опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции видео. Правоохранители установили личность молодого человека - им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который в феврале привлекался к ответственности за вождение без прав. "Свои действия он объяснил фразой: "Пацаны все снимали, и я тоже решил снять. Я думал - вдруг отпустят", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что молодой человек принес полицейским свои извинения. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

https://ria.ru/20250822/dps-2036903861.html

иркутская область

россия

черемхово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, россия, черемхово, гибдд мвд рф